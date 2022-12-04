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Политика

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

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Евросоюз официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть. Остановились на лимите в 60 долларов за баррель. Компаниям будет запрещено оказывать услуги по перевозке российской нефти выше этого показателя.

Потолок цен предусматривает плавный переход. Он не будет применяться к нефти, закупленной сверх предельной стоимости, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января.

Владимир Путин, комментируя идею ограничить цены на энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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