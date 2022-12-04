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Политика

Жители Рима выступили против поставок оружия на Украину

Жители Рима выступили против поставок оружия на Украину

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Против поставок оружия на Украину выступили жители Рима. На улицы вышли около 10 тысяч человек. Главный лозунг демонстрантов: "Опустите оружие, поднимите зарплаты".

Люди прошли по центру города и исполнили песню "Белла чао", которую в годы Второй Мировой войны пели участники движения сопротивления.

Акцию организовали профсоюзы. Там считают, что в условиях экономического кризиса людям платят мало, в то время как военные расходы растут. Судя по последним опросам, количество итальянцев, поддерживающих военную помощь Украине, снизилось до 36%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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