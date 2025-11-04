Форма поиска по сайту

04 ноября, 09:15

Российская армия нанесла удар дронами по вражеским позициям на Красноармейском направлении

Российская армия нанесла массированный удар FPV-дронами по вражеским позициям на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны. По словам военных экспертов, положение ВСУ на этом участке фронта плачевное.

Противник находится в котле, а попытки прорвать окружение приводят лишь к новым потерям. За все время с начала проведения спецоперации российская армия уничтожила свыше 600 самолетов, почти 300 вертолетов, около 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов, а также более 25 тысяч танков и других боевых бронированных машин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина Брабец

