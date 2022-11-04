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Политика

ВС РФ уничтожили 4 склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Херсонской области – Минобороны

ВС РФ уничтожили 4 склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Херсонской области – Минобороны

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В ДНР и Херсонской области уничтожены 4 украинских склада боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Еще военные России нанесли удар по штабу иностранных наемников в Николаеве. Также было уничтожено более 110 украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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