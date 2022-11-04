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Политика

ВС РФ уничтожили украинский военный катер

ВС РФ уничтожили украинский военный катер

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Российские военные уничтожили дроном-камикадзе украинский военный катер. Видео атаки опубликовали информагентства. На кадрах видно, как беспилотный боеприпас "Ланцет" наводится на цель, потом подлетает к катеру и все взрывается.

Также появились кадры, как "Ланцет" уничтожает американские самоходные артиллерийские установки "Паладин" на николаево-криворожском направлении. Кроме того, видео показывает, как ликвидируют украинскую радиолокационную станцию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоАлина Гилева
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