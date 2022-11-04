Минобороны сообщило о возвращении из плена 107 российских военных

Еще 107 российских военнослужащих освободили из украинского плена. Об этом сообщили в Минобороны. Кто-то из них провел в плену недели, а кто-то месяцы. Самолетами военно-транспортной авиации всех доставили в Москву. В столице некоторых из освобожденных уже ждали родные.

Среди освобожденных – 65 человек из Донецкой и Луганской Народных Республик. Их направили на лечение и реабилитацию в медицинские учреждениях Минобороны.

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