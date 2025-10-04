За прошедшую неделю российские военные освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР, а группировка "Юг" заняла Майское и Северск Малый.

Всего в Донецкой народной республике противник потерял более четырех тысяч бойцов. В Днепропетровской области под контроль перешли Степовое и Вербовое. Среднее продвижение российских войск составляет порядка 16 квадратных километров в сутки.

