Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 08:45

Политика

Российские войска освободили семь населенных пунктов за неделю

Российские войска освободили семь населенных пунктов за неделю

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

"Вопрос спорный": в России хотят ввести учет и маркировку домашних животных

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

Новости мира: пожар на нефтеперерабатывающем заводе локализовали в Калифорнии

Российская армия оттеснила противника от Часова Яра и Константиновки в ДНР

"Деньги 24": кабмин внес в ГД поправки о новом сборе на электронику

Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Новости мира: митинг прошел в Гааге у здания МИД Нидерландов

За прошедшую неделю российские военные освободили семь населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР, а группировка "Юг" заняла Майское и Северск Малый.

Всего в Донецкой народной республике противник потерял более четырех тысяч бойцов. В Днепропетровской области под контроль перешли Степовое и Вербовое. Среднее продвижение российских войск составляет порядка 16 квадратных километров в сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика