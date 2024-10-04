Новости мира: Израиль нанес ночной удар по столице Ливана

Израиль нанес около 20 авиационных ударов по столице Ливана. На этот раз Тель-Авив применил противобункерные бомбы по международному аэропорту Бейрута. Как стало известно позже, целью был новый руководитель "Хезболлы", и, по неофициальным данным, он ликвидирован. По информации властей Ливана, при израильской атаке погибли 9 человек, еще 24 ранены.

На Тайвань обрушился тайфун с проливными дождями и сильным ветром. Более 170 тысяч зданий остались без света. Местные СМИ сообщают о двух погибших.

В Эквадоре тоже начались дожди. И с начала им обрадовались в стране. Ливни потушили лесные пожары, которые спровоцировала затянувшаяся жара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

