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04 октября, 07:45

Политика

Спецтехнику, конфискованную у черных лесорубов Приморья, отправят в зону СВО

Спецтехнику, конфискованную у черных лесорубов Приморья, отправят в зону СВО

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Крупную партию спецтехники, конфискованной у черных лесорубов Приморья, отправят в зону СВО. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, этот арсенал принесет гораздо больше пользы на СВО, чем на арестплощадке.

В правительстве региона уточнили, что изъятую технику на днях проверят, если будет необходимо, то отремонтируют, и сразу же отправят российским бойцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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