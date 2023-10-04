Спецтехнику, конфискованную у черных лесорубов Приморья, отправят в зону СВО

Крупную партию спецтехники, конфискованной у черных лесорубов Приморья, отправят в зону СВО. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, этот арсенал принесет гораздо больше пользы на СВО, чем на арестплощадке.

В правительстве региона уточнили, что изъятую технику на днях проверят, если будет необходимо, то отремонтируют, и сразу же отправят российским бойцам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.