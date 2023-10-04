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04 октября, 07:15

Политика

Российская система ПВО уничтожила за сутки 58 украинских беспилотников в зоне СВО

Российская система ПВО уничтожила за сутки 58 украинских беспилотников в зоне СВО

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Российская ПВО уничтожила за сутки 58 украинских беспилотников в зоне проведения СВО. Также перехвачены два реактивных снаряда HIMARS.

Военные РФ показали, как расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" охраняет свой сектор на купянском направлении. Станция обнаружения сканирует небо на 360 градусов. А станция наведения и сопровождения автоматически определяет и захватывает наиболее опасные цели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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