На херсонской линии фронта остановили продвижение ВСУ

Продвижение украинских войск на херсонской линии фронта остановлено. Об этом сообщил замглавы области Кирилл Стремоусов.

На окраине Днепропетровска российские войска поразили украинский штаб воздушного командования "Восток". Ракетными ударами в районе Запорожья уничтожены более 15 тонн боеприпасов, в том числе снаряды HIMARS и два боевых вертолета Ми-24.

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