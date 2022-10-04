Новости часа: глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву для переговоров по ЗАЭС

Поставки США вооружений Украине приближают к военному столкновению России и НАТО, сообщили в МИД РФ.

Глава МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, а затем Москву для переговоров по ЗАЭС, следует из заявления организации.

Украинские войска несут значительные потери на херсонском направлении, сообщили власти региона.

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