Новости часа: ВСУ выпустили 10 снарядов по Донецку и Макеевке

Продвижение украинских войск на херсонском направлении остановлено, заявили власти региона.

Прошли поминальные службы по погибшим при стрельбе в школе Ижевска, сообщили в Московской патриархии.

Украинские войска выпустили 10 снарядов по Донецку и Макеевке, рассказали в представительстве ДНР.

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