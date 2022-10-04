Новости часа: ВСУ усилили огонь по пригороду Энергодара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ВСУ усилили огонь по пригороду Энергодара, под ударом оказался район ТЭС. Об этом заявила администрация города.

Россия в полной мере привержена заявлению о недопустимости ядерной войны. Об этом сообщили в МИД РФ.

В Москве после капитального ремонта открыт педиатрический корпус Морозовской детской больницы.