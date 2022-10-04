На окраине Днепропетровска высокоточным ударом российские войска поразили украинский штаб Воздушного командования "Восток". Также ракетными ударами в районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов и цеха по ремонту авиатехники на территории завода "Мотор Сич". Там взорвано более 15 тонн боеприпасов, в том числе снаряды HIMARS и два боевых вертолета Ми-24.

Еще за сутки разбиты украинская станция С-300 и комплекс "Бук-М1". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.