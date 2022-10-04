Новости часа: на границе РФ с ДНР отменят таможенный контроль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Таможенный контроль между ДНР и Россией отменят после подписания закона о принятии субъекта. Об этом сообщили власти республики.

Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев посчитал честью включение его в список санкций Великобритании. Об этом заявили власти региона.

Почта России готова доставлять рецептурные лекарства в 12 тысяч населенных пунктов по всей стране. Об этом рассказали в пресс-службе компании.