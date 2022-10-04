Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии четырех регионов в состав РФ

Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно этим документам, постоянно проживающие там украинцы и лица без гражданства становятся гражданами РФ. А границы этих территорий – государственными границами России.

Уточняется, что Владимир Путин назначит врио руководителей субъектов в течение 10 дней с момента принятия регионов в состав России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.