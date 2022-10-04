Новости часа: украинские войска вновь обстреляли Энергодар

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска обстреляли Энергодар. Зафиксировано не менее 16 прилетов, рассказала администрация города.

Исполнение госпрограмм достигло почти 70% по состоянию на конец сентября. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Энергетики восстановили свыше 520 километров линий электропередачи в освобожденных районах ЛНР. Об этом заявили власти.