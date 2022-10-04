Совфед одобрил ратификацию о принятии четырех регионов в состав России

Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно этим документам, постоянно проживающие там украинцы и лица без гражданства становятся гражданами Российской Федерации. А границы этих территорий – государственными границами РФ.

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