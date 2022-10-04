ВС РФ уничтожили украинские ЗРК С-300 и "Бук-М1"

Российские войска за сутки уничтожили украинскую станцию С-300 и комплекс "Бук-М1". Ударом по заводу "Мотор Сич" взорваны два украинских Ми-24 и снаряды к HIMARS.

На криворожском и андреевском направлениях военные РФ уничтожили больше 30 единиц техники и до 250 украинских боевиков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.