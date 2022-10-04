Новости часа: достижение мира на Украине без выполнения условий России невозможно

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Достижение мира на Украине без выполнения условий России невозможно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Мобилизованных будут направлять в зону СВО вместе с уже задействованными там подразделениями. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Совфед одобрил закон о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных.