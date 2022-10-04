Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии новых регионов в состав РФ

Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно этим документам, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие там, признаются гражданами РФ.

Границы этих четырех территорий становятся государственными границами страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.