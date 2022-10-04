Новости часа: РФ непринципально признание референдумов в Донбассе Западом – Лавров

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Признание Западом четырех новых регионов в составе России абсолютно непринципиально. Об этом заявили глава МИД РФ Сергей Лавров.

Совфед 4 октября рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных граждан.

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.