Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о включении в состав РФ новых субъектов

Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно этим документам, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие там, признаются гражданами РФ, а границы этих территорий становятся государственными границами Российской Федерации.

Президент РФ назначит врио руководителей субъектов в течение 10 дней с момента принятия регионов в состав России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.