Новости часа: одобренные законы о принятии в состав РФ новых регионов направят президенту

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Одобренные законы о принятии в состав РФ новых регионов незамедлительно направят президенту. Об этом заявил Совфед.

Первый блок мер поддержки на фоне частичной мобилизации для малого бизнеса и ИП скоро запустят в России. Об этом сообщил кабмин.

99% организованных туристов из России не сталкиваются с проблемами при пересечении границы. Об этом рассказали в АТОР.