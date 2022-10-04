Совфед единогласно одобрил ратификацию о принятии новых регионов в состав РФ

Совет Федерации одобрил ратификацию о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Согласно этим документам, граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие там, признаются гражданами РФ, а границы этих территорий становятся государственными границами Российской Федерации.

Что будет дальше? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.