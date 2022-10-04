Новости часа: Совфед одобрил ратификацию договоров о включении новых субъектов в состав РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совфед одобрил ратификацию договоров о принятии в состав России новых территорий.

Более 70 тысяч запросов о записи в добровольцы СВО зафиксировали на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды 4 октября. После полудня пообещали дождь.