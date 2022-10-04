Совфед рассмотрит закон о кредитных каникулах для мобилизованных 4 октября

Совет Федерации рассмотрит закон о кредитных каникулах для мобилизованных 4 октября. Ранее проект поддержали профильные комитеты. Речь в документе идет о любых потребительских займах и ипотеке.

Отсрочку платежей могут оформить и члены семьи. Каникулы предоставят на срок службы плюс 30 дней.

Как подать заявку? На какие еще льготы могут рассчитывать мобилизованные? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.