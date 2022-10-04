Совфед единогласно одобрил ратификацию договоров о включении новых субъектов в состав РФ

Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно документам, пределы новых субъектов будут определены границами территории, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". Также предусматривается образование со дня принятия в РФ двух республик и двух областей, которые сохранят действующие названия, их главы получат статус губернаторов.

Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.