В Германии более 7 тыс человек вышли на митинги против энергетической политики страны

В Германии более семи тысячи человек вышли на митинги против энергетической политики страны. Протестовали жители сразу 15 городов. Об этом сообщила газета Die Welt.

Также митингующие выступили за мирный диалог вместо поставок оружия на Украину и прошли с пикетами, на которых по-русски было написано "Дружба". Издание Der Spiegel сообщило, что все больше немцев охватывает безысходность и чувство бессилия от политической и экономической ситуации в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.