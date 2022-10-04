Госдума ратифицировала договоры о вхождении в состав РФ четырех новых регионов

Госдума ратифицировала международные договоры о вхождении в состав России четырех новых регионов. Для их полной интеграции потребуется более ста новых законов, а переходный период продлится до 2026 года.

Чем в первую очередь займутся на новых территориях? Как жителям получить российское гражданство? На какую соцподдержку они могут рассчитывать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.