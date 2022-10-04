ВСУ стали использовать при обстрелах новый тип снарядов для HIMARS. Об этом сообщили следователи ЛНР.

Российские следователи установили, что ВСУ выпустили две ракеты из HIMARS, одну из них средства ПВО сбили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.