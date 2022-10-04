Союзные войска сдержали ВСУ на пяти направлениях

Украинские войска пытались наступать сразу на нескольких направлениях – купянском, краснолиманском, артемовском, донецком и николаево-криворожском. Союзным войскам удалось их сдержать, а потом накрыть огнем авиации и артиллерии. В итоге у противника – потери в живой силе, десятки уничтоженных танков и другой бронетехники.

Кроме того, поражены три украинские реактивные батареи РСЗО "Град" в Запорожской области, уничтожены пять складов с боеприпасами. Российская ПВО сбила три беспилотника и перехватила 15 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в Херсонской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.