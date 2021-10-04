Саакашвили пересек границу Грузии в вентиляционной кабине трейлера – СМИ

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в страну тайно провез водитель трейлера. Как пишут СМИ, политик всю дорогу сидел в вентиляционной кабине машины.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении, в тот же день его арестовали. Бывший президент не появлялся в стране около восьми лет, он был заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ждет тюрьма.

У экспертов есть свои версии, почему политик пошел на такой риск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.