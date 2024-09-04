В Москве пройдут розыгрыши акции #ВыбираемВместе2024 с 7 по 9 сентября

С 7 по 9 сентября в Москве пройдут розыгрыши акции #ВыбираемВместе2024. В ней могут принять участие жители столицы, которые проголосуют на выборах депутатов Мосгордумы электронным способом – онлайн на сайте или при помощи терминала на избирательном участке.

В основном розыгрыше можно будет выиграть 1 000, 3 000 или 5 000 призовых баллов. Причем у тех, кто проголосует онлайн, будет больше возможностей для получения баллов. До 8 сентября включительно они могут зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш призов и выбрать одну из трех категорий: "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома".

Победителям начислят по 15 000 баллов, которые можно будет использовать в качестве скидки при приобретении промокода у одного из партнеров программы в выбранной категории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.