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04 сентября, 17:45

Политика

Новости мира: Макрон может объявить нового премьер-министра страны 4 сентября

Новости мира: Макрон может объявить нового премьер-министра страны 4 сентября

Бывшему замминистра обороны генералу Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве

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Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить нового премьер-министра страны до конца дня 4 сентября. Об этом сообщают местные СМИ. Вероятнее всего пост займет республиканец Ксавье Бертран. Ранее сообщалось, что президент продолжает консультации с лидерами партий и другими политическими деятелями по вопросу назначения. На внеочередных выборах в парламент Франции 7 июля ни одна партия не набрала абсолютного парламентского большинства.

Сильные ливни вызвали наводнение на юго-востоке Испании. Улицы города Альбасете оказались затоплены. Кадрами потопа делятся в соцсетях местные жители. Вода залила первые этажи домов и машины, движение на некоторых участках практически парализовано.

В Тель-Авиве антиправительственный митинг вылился в жесткие столкновения протестующих с полицией. На улицы в центре города вышли тысячи людей, они разводили костры около зданий силовых ведомств. Полицейские блокировали квартал и попытались оттеснить толпу. Протесты в Израиле вспыхнули с новой силой 1 сентября, когда стало известно, что в секторе Газа нашли тела еще шести заложников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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