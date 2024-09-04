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04 сентября, 17:30

Политика

Бывшему замминистра обороны генералу Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве

Бывшему замминистра обороны генералу Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве

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Бывшему заместителю министра обороны генералу Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет.

По данным СК, Попов вместе с другими фигурантами дела похитили 30 миллионов рублей. Эти деньги были выделены из бюджета на обеспечение деятельности военно-патриотического парка "Патриот". Попову грозит до 10 лет колонии. Вину он не признает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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