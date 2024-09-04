Москвичам рассказали, как получить баллы в акции "Миллион призов" на выборах в Мосгордуму

Москвичи, принявшие участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму и выборах муниципальных депутатов Троицкого и Новомосковского административных округов и района Куркино 6–8 сентября 2024 года, смогут получить призовые баллы по специальной акции "Миллион призов". Они получат возможность выиграть до 5 тысяч баллов, которые можно обменять на скидки у партнеров программы и другие подарки.

Так, например, для людей, которые голосуют электронно впервые или избирателей старше 60 лет предусмотрен гарантированный приз в тысячу баллов. Также у избирателей, голосующих электронно, будет возможность зарегистрироваться на дополнительный розыгрыш и выиграть одноразовую скидку в размере 15 тысяч баллов в категориях "Путешествия и культура", "Спорт" и "Техника для дома".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.