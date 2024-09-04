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04 сентября, 08:45

Политика

Новости мира: Камалу Харрис уличили в попытке имитировать акцент

Новости мира: Камалу Харрис уличили в попытке имитировать акцент

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Камалу Харрис уличили в попытке имитировать акцент. Об этом пишут американские газеты. По данным журналистов, обвинения прозвучали от представителей команды Трампа. Там заметили, что, выступая перед учителями в Мичигане, Харрис попыталась сымитировать южный диалект, близкий местному населению. При этом, чуть позже, произнося тот же текст, явный акцент у кандидата в президенты отсутствовал. В Белом доме заявили, что подобные обвинения смехотворны и не интересны избирателям, однако тема широко обсуждается в интернете.

В Греции деревня, ушедшая под воду, спустя 45 лет снова оказалась на поверхности. Почти полвека назад Каллио пришлось затопить, чтобы обеспечить столицу водой. В этом году в регионе установилась небывалая жара и озеро сильно обмелело, его уровень упал на 40 метров. После чего на поверхности и появились некогда разрушенные школы и церковь.

Во время сильнейшего шторма в столице Италии серьезные повреждения получила триумфальная арка Константина, построенная в IV веке нашей эры. В архитектурный памятник, стоящий возле Колизея, ударила молния, в результате чего от арки откололись несколько каменных блоков. К сооружению оперативно прибыли специалисты археологического парка Колизея, они уже приступили к осмотру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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