04 сентября, 15:30Политика
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили встречу в Сочи за рабочим обедом в узком составе. Переговоры лидеров России и Турции в широком составе продлились полтора часа.
Одной из самых ожидаемых тем стала зерновая сделка. Российский президент отметил, что РФ открыта к переговорам по зерновой сделке, а также выразил надежду, что в ближайшее время завершится и обсуждение по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной.
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