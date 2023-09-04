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04 сентября, 15:30

Политика

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган продолжили встречу в Сочи в узком составе

Путин назвал зерновую сделку и Сирию в числе тем переговоров с Эрдоганом в Сочи

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган продолжили встречу в Сочи за рабочим обедом в узком составе. Переговоры лидеров России и Турции в широком составе продлились полтора часа.

Одной из самых ожидаемых тем стала зерновая сделка. Российский президент отметил, что РФ открыта к переговорам по зерновой сделке, а также выразил надежду, что в ближайшее время завершится и обсуждение по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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