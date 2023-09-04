Политолог прокомментировал встречу президентов РФ и Турции в Сочи

В понедельник, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с главой РФ Владимиром Путиным. В Кремле отметили, что лидеры двух стран планируют обсудить развитие двустороннего сотрудничества, а также актуальную международную проблематику. Это будет первая очная встреча президентов после выхода России из зерновой сделки.

Политолог оценил возможности восстановления зерновой сделки, а также двустороннего партнерства РФ с Турцией для решения задач по Сирии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.