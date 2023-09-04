США не подтвердили своих планов поставить Украине снаряды с обедненным ураном – СМИ

В Белом доме не подтвердили своих планов поставить Киеву снаряды с обедненным ураном. В то же время западное издание The Telegraph пишет, что Пентагон намерен укрепить позиции в Европе. Туда отправят истребители-бомбардировщики пятого поколения.

Что из себя представляют эти самолеты, какие вооружения способны нести и чего пытаются добиться в США? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.