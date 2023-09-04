Российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении ударные вертолеты Ка-52 и Ми-35 уничтожили опорный пункт ВСУ. О боевой работе экипажей группировки войск "Центр" рассказали в Минобороны РФ. По блиндажам, где укрывался противник, а также по его бронетехнике, с вертолетов выпустили управляемые и неуправляемые ракеты.

Кроме того, российские артиллеристы сорвали переброску резервов ВС Украины на купянском направлении. Подтянуть свежие силы к передовой пыталась украинская бригада теробороны. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.