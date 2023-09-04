Новости мира: президенты России и Турции встретятся в Сочи 4 сентября

Президенты России и Турции встретятся в Сочи 4 сентября в середине дня. Переговоры станут критически важными для зерновой сделки. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецкой делегации.

Ранее Анкара не раз выражала надежду на возвращение Москвы к сделке. Однако Кремль заявлял, это может случиться только после того, как западные страны выполнят договоренности об экспорте продовольствия и удобрений из России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху постановил немедленно депортировать участников субботних массовых беспорядков в Тель-Авиве. В столкновениях между сторонниками и противниками правительства Эритреи приняли участие сотни беженцев из этой страны.

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