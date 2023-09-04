Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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04 сентября, 07:30

Политика

Новости мира: президенты России и Турции встретятся в Сочи 4 сентября

Новости мира: президенты России и Турции встретятся в Сочи 4 сентября

Российские самолеты уничтожили 4 военных катера ВСУ в Черном море в ночь на 4 сентября

Зеленский предложил на пост министра обороны Украины бизнесмена Рустема Умерова

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Зеленский объявил об отставке министра обороны Резникова

ВКС РФ нанесли удар по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени Одесской области

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Российские военные отразили четыре попытки атаки ВСУ на запорожском направлении

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Президенты России и Турции встретятся в Сочи 4 сентября в середине дня. Переговоры станут критически важными для зерновой сделки. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецкой делегации.

Ранее Анкара не раз выражала надежду на возвращение Москвы к сделке. Однако Кремль заявлял, это может случиться только после того, как западные страны выполнят договоренности об экспорте продовольствия и удобрений из России.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху постановил немедленно депортировать участников субботних массовых беспорядков в Тель-Авиве. В столкновениях между сторонниками и противниками правительства Эритреи приняли участие сотни беженцев из этой страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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