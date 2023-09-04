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04 сентября, 07:15

Политика

Российские самолеты уничтожили 4 военных катера ВСУ в Черном море в ночь на 4 сентября

Российские самолеты уничтожили 4 военных катера ВСУ в Черном море в ночь на 4 сентября

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Системы "Тор-М2" уничтожили несколько украинских беспилотников

В ночь на 4 сентября российские самолеты уничтожили в Черном море четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ. Они направлялись в сторону Крымского побережья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российская ПВО уничтожила пять реактивных снарядов HIMARS и перехватила 34 украинских беспилотника в течение 3 сентября в зоне спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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