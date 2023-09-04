Российские самолеты уничтожили 4 военных катера ВСУ в Черном море в ночь на 4 сентября

В ночь на 4 сентября российские самолеты уничтожили в Черном море четыре быстроходных военных катера с десантными группами ВСУ. Они направлялись в сторону Крымского побережья. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российская ПВО уничтожила пять реактивных снарядов HIMARS и перехватила 34 украинских беспилотника в течение 3 сентября в зоне спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.