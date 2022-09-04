Недовольные вводом "газовой надбавки" вышли на митинг в Кельне

В Кельне прошел митинг, участники которого были недовольны вводом "газовой надбавки". Они потребовали ввести в эксплуатацию "Северный поток – 2".

Накануне акция на 100 тысяч человек также прошла в Праге. Люди требовали немедленной отставки кабмина Чехии, если правительство не начнет переговоры с Россией и не заключит прямой контракт на поставку российского газа.

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