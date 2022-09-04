ВСУ продолжают попытки контратаки на Николаево-Криворожском направлении – МО РФ

Как сообщают в Минобороны РФ, ВСУ предприняли новые безуспешные попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. Украинская сторона продолжает нести крупные потери.

Под Николаевом российской авиации удалось сбить штурмовик Су-25 противника. Уничтожены танки и другая военная техника, также есть серьезные потери в личном составе ВСУ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.