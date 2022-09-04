Меньше недели осталось до старта муниципальных выборов в Москве

Меньше недели осталось до старта голосования. Оно начнется 9 сентября и будет проводится в течение трех дней, до воскресенья, 11 сентября, включительно. В этом году москвичи выбирают депутатов муниципалитетов.

Проголосовать можно не только на участке, но и онлайн. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.