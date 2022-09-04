Примерно 5 тыс россиян в Эстонии могут лишиться недвижимости

Примерно пять тысяч россиян в Эстонии могут лишиться недвижимости. Об этом официально заявили в МВД страны.

Летом Эстония закрыла границу с нашей страной и перестала пускать россиян по визам, которые сама же выдала. Теперь туда не могут попасть не только туристы, но и собственники жилья. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.