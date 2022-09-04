Массовая демонстрация прошла в столице Чили Сантьяго

В столице Чили Сантьяго этой ночью было сложно уснуть. Тысячи людей вышли на демонстрацию по случаю предстоящего референдума по конституции. В документе содержатся статьи о новых правах и формах национального и государственного устройства, более благоприятных для коренных народов. Референдум назначен на 4 сентября.

Сейчас в стране действует конституция 1980 года, принятая в период диктатуры Аугусто Пиночета. Во время марша многие чилийцы были в масках с изображением бывшего президента – Сальвадора Альенде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.